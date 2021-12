Gestion des eaux pluviales à la source : Fin des travaux du parking/ cour de l’école des Aubépines à Granges

La préservation de la ressource en eau est un enjeu important de la transition écologique. Sensible à cette question et parce que même dans les petites communes rurales (la commune de Granges compte 537 habitants), il est possible d’agir, le Conseil Municipal de Granges s’est engagé en fin d’année 2020 dans la rénovation de ce qui était alors le parking de l’école.

Après une phase de réflexion avec le maître d’œuvre de l’opération, les études se sont orientées à la demande des élus vers l’aménagement du site de 1340 m2 avec une double fonctionnalité : parking pour les parents d’élèves en dehors des heures d’école et cour d’école pendant les temps scolaires mais surtout avec l’objectif prioritaire de désimperméabiliser et de renaturer le site.

Les travaux ont commencé fin mai 2021 et viennent de s’achever. L’ouverture aux utilisateurs (parents et enfants) aura lieu à la rentrée des vacances de fin d’année. Au final la surface active du projet a été diminuée de 22%. Pour réaliser l’objectif prioritaire, les choix ont porté sur la déconnexion d’une partie des eaux de toitures des réseaux d’eaux pluviales, la réalisation de noues d’infiltration, la mise en place de cuve de récupération des eaux pluviales avec surverse dans les noues d’infiltration et la mise en place de revêtements poreux permettant à la fois le stationnement des véhicules et la matérialisation de jeux pour les élèves.

Au cours des travaux les élèves du regroupement pédagogique intercommunal (de la maternelle au CM2) ont pu profiter de demi-journées d’animation et de sensibilisation au projet, à la transition écologique et en particulier à la protection de la ressource en eau. Ces animations ont été réalisées par le CPIE Pays de Bourgogne.

L’ASCOMADE organisait en octobre dernier une visite du site à destination des collectivités et une fiche opération exemplaire pour l’observatoire de la gestion des eaux pluviales est en cours de rédaction pour le GRAIE (Groupe de Recherche, Animation technique et Information sur l'Eau).

Le coût financier de l’opération s’élève à près de 140 000 € TTC. L’aménagement du parking/ cour d’école a reçu le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, du Département de Saône- et-Loire et de France Relance à hauteur de 80%.