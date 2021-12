AVIS DE DECES - Monsieur Patrice FOUQUET

SAINT-RÉMY, LAVAL (53), DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE (17)



Mme Nicole Fouquet,

son épouse ;

M. Olivier Fouquet, son fils ;

Mme Jacqueline Combarel-Gourdin, sa maman ;

Serge et Evelyne Boudier,

Martine et Philippe Lez, ses belles-sœurs et beaux-frères ;

Sylvain et Béatrice Boudier, son neveu ;

Anelia, sa petite nièce ;

ainsi que ses cousins, cousines et ses amis ;

ont la douleur de vous faire part du décès brutal de

Monsieur Patrice FOUQUET

Ancien directeur commercial de BGI - Gergy

survenu le 29 novembre 2021,

à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques se dérouleront le lundi 6 décembre 2021 à 13h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Vous pouvez effectuer des dons au profit de l'association « Rêve de Marie, Dream » tous ensemble contre les cancers pédiatriques à Givry.