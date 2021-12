Les écoliers givrotins ont donné le coup d'envoi du Téléthon 2021 dans le chalonnais.

Hier, 300 élèves des écoles Lucie Aubrac et Léocadie Czyz, ont contribué à l'atteinte du défi des 3 000 tours, proposé samedi par le Groupe chalonnais de la retraite sportive (GCRS) et l'Office municipal du sports (OMS) chalonnais.

Les 300 élèves des écoles publics de Givry se sont succédé vendredi dans le Parc Oppenheim, pour effectuer des tours de parcs, en courant et en … marchant. Chaque tour réalisé a rapporté 1 euro, qui sera comptabilisé dans le cadre du défi des 3 000 tours. qui a lieu aujourd'hui au Lac des Prés Saint Jean.

Contrairement à ce qui avait pu se faire en 2016 et 2017, où cette course avait déjà été organisée, le protocole sanitaire imposé par la COVID n'a pas permis aux 300 élèves de courir tous ensemble. Chaque classe a donc participé à tour de rôle, sur des musique proposées par Frédéric Mutin, le disc-jockey givrotin, avant de profiter de l'en cas, qui a été fourni gracieusement par l'enseigne givrotine Colruyt.

Le résultat final a dépassé toutes les espérances, puisque le compteur a enregistré 3 829 tours. Ce qui fait que le défi des 3 000 tours serait atteint …. avant même d'avoir commencé. Isabelle Pommey, l'enseignante givrotine à l'origine de cette initiative, va donc se rapprocher des organisateurs, la GCRS et l'OMS, pour voir comment comptabiliser cette performance. Mais le plus important vu de nous, c'est que les enfants ont passé un super moment tout en contribuant à la lutte contre la mucoviscidose, à qui seront reversés par les 5 entreprises partenaires les gains accumulés par les participants.

A noter qu'aujourd'hui, de nombreuses animations seront proposées dans le cadre du Téléthon, que ce soit au boulodrome ou sur le parvis de l'espace nautique.

Et le week-end prochain, Frédéric Mutin, le disc-jockey givrotin, proposera de relever le défi de 24 heures de musique non stop, Pour ce faire, il sera épaulé par de nombreuses associations, et espère battre le record de sa précédente production, qui avait rapporté 1 575 euros à la lutte contre la mucoviscidose.

Pour effectuer un don : Telethon.fr ou 3637