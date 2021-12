Réception et mise à l’honneur de Calvin Fonvieille, Champion de France Motocross national 250 cc

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 3 décembre, à 16h30, dans le Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, se déroulait la réception de la mise à l’honneur du chalonnais d’adoption, Calvin Fonvieille Champion de France Motocross national 250 cc.

Sur place, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône assisté de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, Maxime Ravenet : 7e adjoint en charge du monde associatif, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, de Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, de Pierre Carlot, Conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Gilles Vechambre, Directeur des Sports de la ville de Chalon, de Jean Pierre Forest, Vice-président de la Fédération Française de moto et Président de la Commission de moto cross en France, de Thibault Mugnier coach manager de Calvin Fonvieille au sein du club TMX Compétition Chalon, de Sébastien Mercey du team TMX Compétition Chalon…

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret en l’honneur de Calvin Fonvieille : « On a souhaité, ville de Chalon, dûment renseignée sur les exploits de ce brillant club TMX Compétition Chalon, de pouvoir rendre hommage à Calvin Fonvieille mais aussi à travers lui, à tous ceux qui l’encadrent parce qu’on sait très bien que le sport même individuel est une aventure collective et s’il n’y a pas une organisation protectrice autour de nos champions, ils ont du mal à éclore ! […] Je voudrais, simplement parce que c’est un champion qu’on l’honore aujourd’hui, aussi donner la parole au président du club et au président de la fédération française de moto cross, les remercier de leur présence dans cette ville qui ambitionne et mérite bien son label de ville active et sportive. Je voudrais simplement rappeler le palmarès éloquent de Calvin : Champion de France 250 CC et à 21 ans seulement avoir décroché son 2ème titre de Champion de France après celui de 2019 et c’est à ce titre là que l’on a voulu vous recevoir. Un titre de champion de France dont 3 victoires et une marge finale de 36 points d’avance. C’est pour lui une 5e couronne française après 2017 en junior en 125 CM3, en 2014 en cadet en 85 CM3 … Il faut souligner aussi la belle 2ème place ce dernier weekend en Championnat de France indoor. Cela nous fait vraiment plaisir de tous vous recevoir et quand on est aussi jeune et que l’on a un palmarès pareil, cela mérite que la collectivité vous honore et encourage le club qu’elle suit et qu’elle aime à voir se développer. Je veux vous dire bravo au nom de tous les chalonnais, bravo de faire briller les couleurs de Chalon, bravo aussi et je le sais, de contribuer à un encouragement, parce que l’on sait bien qu’il y a une émulation au sein d’un club car ceux qui brillent donnent l’envie aux autres. […] Pour cela je voudrais au nom de la ville de Chalon-sur-Saône vous remettre un petit coffret, qui est le coffret traditionnel de la ville de Chalon. […] C’est le témoignage de la reconnaissance que vous nous donnez à sentir que vous portez la fierté de Chalon et qu’on en est très fiers avec vous. Donc bravo ! ».

