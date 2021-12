Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 3 décembre à 17 h 45 avait lieu l’inauguration de la Patinoire du Grand Chalon - Place de Beaune.

Cet événement s’est déroulé en présence de nombreux élus : Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre : 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement… et de nombreux conseillers Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais , Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Pierre Carlot, Conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs …

Une inauguration qui était suivie d’un show sur glace de Gwandal Peizerat patineur et danseur sur glace Champion du monde en 2000 et Champion olympique en danse sur glace avec Marina Anissina en 2002 qui était assisté d’Ophélie Thiébaut et accompagné de l’animateur de la soirée Dominique Boisselot.

J.P.B