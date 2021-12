La commémoration givrotine de la Sainte Barbe de nouveau tronquée par le contexte sanitaire

La traditionnelle cérémonie de remise de médailles et grades ayant été annulée hier, la commémoration s'est limitée à un dépôt de gerbes au monument aux morts, avant un défilé dans le village.

Le lieutenant Cédric Bailleux, Chef du Centre d'Incendie et de secours de Givry, ne cachait pas sa déception d'avoir dû annuler au dernier moment la remise de médailles et grades, qui se déroule traditionnellement au Centre de secours, après le dépôt de gerbe aux monuments aux morts. Déjà parce que tout avait été préparé pour que cette fête soit une réussite, et surtout, parce que c'est la deuxième année qu'elle n'aura pas lieu.

Mais il a dû se plier aux directives prises par le Directeur départemental du SDIS, qui n'a eu d'autres choix que de s'adapter à la dégradation du contexte sanitaire,

Il a néanmoins tenu à ce qu'un dépôt de gerbes ait lieu, pour rendre hommages aux pompiers givrotins morts pour la France, ainsi qu'aux 11 soldats du feu français, qui sont morts en service en 2021.

Cette cérémonie s'est tenue en présence des forces de sécurité, de Sébastien Ragot, Maire de Givry de Rémy Rebeyrotte, Député de la 3ème circonscription de Saône et Loire et du capitaine Eric Lamy, ancien chef du Centre de secours givrotin.

Puis, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la région ce matin, le défilé a déambulé dans les rues de Givry, emmené par les musiciens de l’Élan Palingeois, qui accompagne la sainte Barbe givrotine depuis plusieurs années.

Et pour terminer sur une note d'espoir, le Lieutenant Cédric Bailleux nous a informés qu'il reprogrammera la cérémonie de remise de médailles et grades, dès que la situation sanitaire le permettra ...