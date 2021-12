PRESIDENTIELLES - La route se dégage pour Valérie Pécresse mais elle s'annonce difficile et pleine d'embûches

C'est une très lourde responsabilité pour la droite dite républicaine que Valérie Pécresse vient d'endosser à compter de ce samedi. S'imposant face à Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes doit la ligne très droitière a sans doute mobilisé les troupes à son encontre, Valérie Pécresse se retrouve dans un sillon très réduit pour aller jusqu'au bout de la campagne. Comme dans toute primaire politique, celles et ceux qui avaient apporté leurs soutiens au candidat victorieux tiendront-ils promesse ? Rien n'en est moins sûr. De toute évidence, Valérie Pécresse va devoir droitiser encore un peu plus ses propos et ses actions, histoire de ne pas tourner le dos à une frange loin d'être anecdotique au sein de son parti. Une droitisation qui pourrait du coup crisper un peu plus la droite libérale et européiste. C'est un sacré jeu d'équilibriste qui s'ouvre à compter de ce samedi pour la droite.

Avec quelques 40 % pour Eric Ciotti, la vision sur l'échiquier politique de la droite dure est désormais clarifiée. Un réservoir de voix certes infime au regard du nombre de participants (140 000) mais qui donne une teneur générale, et qui devrait susciter quelques appêtits du côté d'Eric Zemmour et de Marine Le Pen.

Une route difficile et une responsabilité hors-norme pour Valérie Pécresse avec le risque de voir sa famille imploser si la qualification au 2e tour de la présidentielle ne devait pas avoir lieu.

Laurent Guillaumé