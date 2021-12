Animations en Côte chalonnaise : Quand c'est fini, ça continue !

Jeudi 9 décembre 2021 - Conférence “La vigne et ses maux”

Praticien et fin connaisseur de tout ce qui a fait la vigne et le vignoble d'aujourd'hui, Dominique Thély nous offre 1 h 30 de considérations basées sur ses observations, ses recherches et son expérience. Les modifications climatiques, les agents pathogènes et des pratiques parfois inadaptées menacent l'écosystème viticole. Il nous dira comment les remèdes anciens pourraient venir au secours de la vigne de demain...

La conférence se poursuivra pendant le verre de l'amitié offert.

Où ? Salle de la Gare - 20 h

Participation au chapeau

Réservation recommandée sur www.animation2c.fr ou en appelant 03 85 41 58 82

Dimanche 12 décembre 2021 - Vid'Art, pour changer de décor

Voici une belle occasion de renouveler le décor de vos murs et de faire le vide dans vos réserves de tableaux !

Un tableau ne vous plaît plus ou n'a plus de place pour être vu ? Ce Vid'Art vous permettra de le vendre ou de l'échanger. Tarif : 10 € pour une table d'exposition, en appui contre un mur. A2c s'engage à donner tout le bénéfice de cette opération au Téléthon -

Vous souhaitez acquérir une œuvre d'art à petit prix ? Ce Vid'Art vous mettra peut-être en présence "du" tableau rêvé.

L'entrée est libre

Où ? Salle des fêtes de Givry

Quand ? Non-stop de 9h à 17h

Renseignements au 03 85 41 58 82 et inscription obligatoire des exposants sur www.animation2c.fr

Dimanche 12 décembre 2021 - 12e Salon de la carte postale ancienne

Une dizaine d'exposants présenteront des cartes postales anciennes et des collections (timbres, pièces, etc).

Vous pourrez acheter, vendre, obtenir de l'expertise, et croquer dans les gaufres de Nicole et goûter à son vin doux

L'entrée est libre

Où ? Salle des fêtes de Givry

Quand ? Non-stop de 9h à 17h

Renseignements au 03 85 41 58 82 et réservation des exposants sur www.animation2c.fr

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 - Double concert de Chalon Gospel

Une coproduction A2c-Chorale Chalon Gospel avec deux concerts détox exceptionnels à Mellecey, avec une centaine de choristes, placés sous la direction de Sébastien Vaivrand , pour 1h15 de chants inspirés et de rythmes.

« Ce n’est pas tant la musique qui est sacrée que le lien qu’elle crée entre les êtres ». Telle pourrait être la devise des choristes qui composent la Chorale Gospel Chalon ! Il chantent tous ensemble, des jeunes aux aînés en partageant la ferveur et les bonnes énergies, que dégagent les musiques afro-américaines profanes et sacrées.

Le répertoire de la Chorale Gospel Chalon présente cette variété : gospel traditionnel ou moderne, mais aussi des “spirituals“, de la soul, du rythm’n blues et des chants africains.

Tarifs : entrée 12 €, 8 € pour les moins de 18 ans, et gratuit pour les - de 12 ans