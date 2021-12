Du champ… à votre assiette... avec La Ferme du Bragny

Vous cherchez des légumes frais, bios, locaux et de saison, produits à côté de Chalon-sur-Saône ? Pensez à Boris Assier, de la Ferme du Bragny! Plus de détails avec Info Chalon,

L'Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) de la Main aux paniers tient son marché de producteurs associés tous les vendredis sur le site de l'Abattoir, de 17 heures à 19 heures.

Ce petit marché, c'est une formidable occasion pour ces agriculteurs bio d'avoir une plus grande visibilité. Cela permet au grand public de découvrir le concept et les productions proposées.

Née en 2008 avec une trentaine d'adhérents, la Main aux paniers compte maintenant 70 familles autour de 5 producteurs biologiques du département.

Parmi eux, Boris Assier de la Ferme du Bragny, à Saint-Marcel.

Ce sympathique maraîcher de 38 ans vous propose une vente directe de paniers de légumes bio et de saison, produits sur la ferme mais aussi d'autres produits comme des œufs.

Boris se fera un plaisir de vous accueillir.

Pendant toute la saison, une fois par semaine, Boris met ses produits frais récoltés le matin même de la distribution à disposition.

Contrairement à la grande distribution, les consommateurs de la Main aux paniers accordent moins d'importance à la standardisation des aliments; tout ce qui est produit est consommé alors que dans l'autre cas, ce peut être jusqu'à 60 % de la récolte qui reste au champ.

Ce principe est d'une part très valorisant pour les 5 producteurs biologiques de cette Amap, et d'autre part il permet de diminuer le prix des denrées en reportant les coûts sur la totalité de la production.

Comme toutes les Amap, La Main aux paniers participe à la lutte contre les pollutions et les risques de l'agriculture industrielle, favorisant une gestion responsable et partagée des biens communs.

Le prix du panier est fixé de manière équitable, cela permet notamment à Boris de couvrir ses frais de production et de dégager un revenu décent, tout en étant abordable par le consommateur.

Un tel prix est rendu possible du fait de l'absence de gâchis au niveau des produits, de l'absence d'intermédiaires entre le paysan et les consommateurs, et de l'absence d'emballage, le consommateur vient généralement avec un sac ou un panier.

En achetant leur part de production à l'avance, les consommateurs garantissent un revenu au producteur. L'Amap participe ainsi au maintien d'une agriculture de proximité et à la gestion de la pression foncière.

Les autres producteurs bio de l'Amap de la Main aux paniers, sont Nelly Caselli (pain et pizzas), Denis Lavalette, (produits laitiers, fromage et fromage de chèvre), le traiteur italien Cirro Nappi,(pâtes fraîches, raviolis, lasagnes, fusilli, spaghetti), et Jean-Michel Plantin (pommes, poires, fraises, kiwis, autres fruits à noyau, à pépins et à coque).

Pour tous renseignements et toutes demande liées à la vente à la Ferme du Bragny, merci de contacter Boris au 06 50 47 22 01.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati