Le CCAS, l’Amicale pour le don de sang, le centre de loisirs, Criss Play Club, Pour le bonheur de Clara, Country Shadow se sont mobilisés pour le téléthon à Crissey.

L’amicale pour le don de sang a démarré ce week-end par la vente de gaufres vendredi matin place des commerces, devant la maison médicale qui a aimablement fourni l’électricité nécessaire au bon fonctionnement des gaufriers. Danielle Bégonin, présidente de l’amicale, a aidé à l’installation du stand et ensuite c’est Jean Maurice, Alain, Roger, Nicole et Martine qui ont assuré la fabrication et la vente jusqu’à 12h00, une vente au profit de l’AFM Téléthon.

Dès 18h00, les abords du chapiteau installé place de la mairie se sont animés avec une belle chorégraphie de l’atelier chant et danses des enfants du périscolaire du centre de loisirs. Les enfants se sont produits devant le stand tout illuminé de vente d’objets de décorations de noël.

Sous le chapiteau, d’un côté, l’association ̏Pour le bonheur de Clara˝, Véronique Jules maman de Clara, Sophie, Isabelle et Jennifer tenaient la buvette, vin chaud, chocolat chaud, mini crêpes et petits objets, de l’autre Criss Play Club faisait les crêpes et vendait des couronnes de noël.

A l’extérieur du chapiteau, les membres du CCAS s’adonnaient à la cuisson des andouillettes, des frites, des Hot dog qu’ils vendaient à leur buvette pendant que le Country Shadow dansait. Malheureusement le froid a tenu les gens sous le chapiteau et les danseurs étaient bien seuls au son des rythmes de la musique des Appalaches.

C.Cléaux