Focus Lagarce à l'Espace des Arts, immense auteur de théâtre ! Émotions garanties !

2 SPECTACLES à découvrir du 9 au 11 décembre

Juste la fin du monde

Jean-Luc Lagarce / Félicité Chaton

> Tarifs, informations, réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/juste-la-fin-du-monde

Un jour, je reviendrai

Jean-Luc Lagarce / Sylvain Maurice

> Tarifs, informations, réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/un-jour-je-reviendrai

EXPOSITION photographique jusqu' au 11 décembre

Photographies de Jean-Luc Lagarce réalisées par Lin Delpierre à l’occasion des répétitions et des tournées de trois spectacles mis en scène par Jean-Luc Lagarce, crées au Théâtre Granit de Belfort de 1992 à 1994 : Les Solitaires intempestifs, Le Malade imaginaire et L’Île des esclaves.

Ce travail a donné lieu à la publication du livre Un ou deux reflets dans l’obscurité édité par les Solitaires Intempestifs en 2004.

L’exposition est une sélection de 11 photographies en noir et blanc, accompagnées de textes de Jean-Luc lagarce et d’extraits d’articles rassemblés dans le recueil Du luxe et de l’impuissance.

GRATUIT ! Accessible en continu, aux horaires d'ouverture du bâtiment et avant/après les représentations.

CAFE LAGARCE

Le jeudi 9 et le samedi 11 décembre à 18h30

Félicité Chaton, metteure en scène de Juste la fin du monde, présentera l’œuvre de Jean-Luc Lagarce de manière différente, par des lectures de morceaux choisis parmi les textes Du luxe et de l'impuissance, J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, Derniers remords avant l'oubli, Music-hall et Nous, les héros. Le café était le lieu d'écriture favori de l'auteur !

Durée : 35-40 min environ - GRATUIT - ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION (dans la limite des places disponibles)

https://www.espace-des-arts.com/saison/focus-lagarce

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : DR