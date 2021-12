6,7.... le chiffre du jour sur info-chalon.com

6,7 %... C'est le taux de croissance pour l'économie française en 2021. "Le plus haut chiffre de croissance depuis plus de 50 ans" selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, interrogé au micro de RTL ce mercredi matin. Reste que cette situation est à mettre aussi en lien avec l'une des plus fortes inflations enregistrées ces dernières années. Une situation liée à la tension sur le marché du travail avec l'impact sur les approvisionnements, la hausse du coût de l'énergie et la problématique liée à l'emploi.