Un nouveau centre d’examen du code de la route auto et moto a ouvert ses portes à Tournus avec le groupe La Poste

Depuis le 2 septembre 2021, un nouveau site collectif pour passer le code de la route a ouvert ses portes au 240 rue du Puits des Sept Fontaines à Tournus, dans la salle de réunion située à l’entrée du site courrier. Des agents volontaires de La Poste ont été formés à l’exercice de cette nouvelle mission et organisent 2 sessions tous les jeudis après-midi, pouvant accueillir jusqu’à 2 participants par session.

La Poste qui a obtenu l’agrément de l’Etat le 23 mai 2016 met à disposition ses locaux - bureaux de poste, salles de formation ou de réunion... - pour permettre aux candidats qui le souhaitent de passer l’examen du code de la route près de chez eux dans les meilleures conditions. Les épreuves sont organisées dans des sites collectifs (jusqu’à 18 candidats) ou individuels (dans lesquels les candidats seront seuls dans des espaces réservés) et ce, au prix défini par l’Etat de 30€. Depuis le 6 juin 2016, les candidats s’inscrivent en candidat libre ou via leur auto-école sur www.lecode.laposte.fr pour passer l’ETG (Examen

Théorique Général) avec La Poste. Ils n’ont qu’à choisir le lieu, la date et l’heure parmi les créneaux disponibles dans le centre d’examen de leur choix. Les inscriptions peuvent se faire 3 mois à l’avance jusqu’à la veille de l’examen minuit.

Et depuis le 2 mars 2020, La Poste accueille également les candidats qui souhaitent passer le code de la route moto, l’ETM (Examen Théorique Moto). Toutes les sessions (individuelles ou collectives) intègrent désormais l’examen du code moto et la sélection du code que le candidat souhaite passer, auto ou moto, se fait directement sur la tablette numérique qui lui est attribuée le jour de l’examen. L’examen du code moto, comme le code auto, est au tarif unique défini par l’Etat de 30€. En effet, suite à la réforme du permis moto entrée en vigueur le 1er mars 2020, La Poste accueille les candidats souhaitant passer le code moto dans ses 700* centres d’examen répartis sur toute la France, à l’instar de ce qu’elle fait depuis 2016 pour le code de la route voiture.

Dans le cadre de la réforme du permis de conduire inscrite dans la loi du 6 août 20151, La Poste poursuit sa stratégie d’innovation pour faciliter la vie de tous, en faisant passer le code de la route à des dizaines de milliers de candidats partout en France. Grâce à son maillage territorial, La Poste dispose de toutes les ressources pour organiser des sessions au plus près des candidats. Les postiers formés à l’exercice, garantissent le respect des principes de neutralité et d’égalité qui doivent présider à la réalisation de cette nouvelle mission. Au total, 63 sites en Bourgogne-Franche-Comté proposent le passage du code dans leur établissement dont 35 sites collectifs et 28 sites individuels. 8 établissements permettent le passage de l’ETG en Saône-et-Loire, dont 4 sites individuels (Montceau-les-Mines, Digoin, Mâcon, Autun) et 4 sites collectifs (Le Creusot, Chalon-

sur-Saône, Mâcon, Tournus), soit plus de 700 places disponibles par semaine pour passer l’ETG dans le département. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur www.lecode.laposte.fr , jusqu’à minuit la veille du jour choisi, et non plus 48h avant.

Ces actions illustrent la volonté du Groupe La Poste de contribuer à la modernisation de l’action publique. Près de 3 millions de jeunes ont déjà passé l’examen du code de la route avec La Poste depuis le lancement en 2016. Chaque semaine, La Poste propose 70 000 places pour passer l’examen sur l’ensemble de ses sites. A l’échelle de la Bourgogne – Franche-Comté, cela représente 3 367 places par semaine, dont 1 764 en Bourgogne et 1 603 en Franche-Comté.

Comment passer son code de la route à La Poste ?

1/ Le candidat constitue son dossier d’inscription auprès de son auto-école ou directement via la préfecture de son département. Un numéro de candidat au permis de conduire lui est alors attribué.

2/ Le candidat s’inscrit en ligne, de façon individuelle ou par le biais de son auto-école sur le site de La Poste (www.laposte.fr/lecode) jusqu’à minuit la veille du jour choisi. Il choisit le lieu de l’examen, la date et l’heure et valide le paiement de la prestation. il sélectionne l’examen qu’il souhaite passer : Code Auto (Cat. B,C,D,E) ou Code Moto (Cat.A).

3/ Le candidat se rend à l’examen muni de sa pièce d’identité. Il est accueilli sur le site par un agent de La Poste qui s’assure de son identité et veille au bon déroulement de l’examen.

4/ Le candidat est installé à la place qui lui est attribuée, devant une tablette numérique équipée d’un casque audio sur laquelle il réalise la totalité de l’épreuve.

5/ Le candidat répond à une série de 40 questions tirées aléatoirement dans une base de données. Au cours d’une même séance sur un site collectif, aucun candidat ne se verra administrer un questionnaire identique à un autre candidat.

6/ Le résultat de l’examen est prononcé et transmis au candidat dans les jours suivants par le ministère de l’Intérieur.

Attention : le nombre de sessions ouvertes est fixé par l’équipe qui organise les épreuves sur le site. Pour connaître le calendrier des sessions, les heures et les places disponibles, il suffit de consulter le site www.lecode.laposte.fr