Le beau parcours des cadets lors du Championnat départemental.

Au lendemain de journées très réussies des benjamins-minimes, c'était au tour des cadets de venir se confronter aux autres judokas de Saône et Loire. Une dizaine du Judo club ont fait le déplacement et ils ont ainsi pu mettre en application leurs séances d'entrainement. Il est vrai que rien ne vaut une vraie confrontation pour pouvoir se jauger.

Dans ce contexte, et dans leur toute nouvelle catégorie d'âge pour les 2 filles présentes Maëva HUGUENIN (-57kg) et Sarah PETIT (-48kg) terminent la compétition respectivement vice championne de Saône et Loire et 3ème.

Chez les garçons, Robin CIVELLI a su tenir son rang et s'octroie le titre des -55kg, catégorie où Tiago VILAS obtient une belle médaille de Bronze. Scénario identique en -60kg avec le titre pour Valentin GAUDILLAT et une 3ème place pour Marc DELHUMEAU. Jessy TENCHENI revient avec une 5ème place en -66kg tout comme Maxime PIELUCHA-MELEY en -73 et obtiennent du même coup leur qualification pour le championnat Régional.

En parallèle, Antoine CAGNARD termine quand à lui 1er de la coupe départementale des jeunes commissaires sportifs. Un bien beau WE de reprise dont Yann DU CLOSEL, le coach, peut être fier de ses élèves.