Le CCAS de Virey le Grand a distribué les colis de noël aux aînés de la commune et à André Goudard centenaire.

Une distribution de colis aux aînés organisée par le CCAS et la municipalité de Virey le Grand samedi 4 décembre sous un ciel pluvieux.

Samedi matin les 11 bénévoles du CCAS, dont Guillaume Thiébaut maire de la commune et des élus, ont parcouru les rues de Virey le Grand pour distribuer les 96 colis de noël destinés aux aînés.

C’est sous la pluie que la distribution a commencé, Monsieur Michel Chauville 81 ans habitant à Virey depuis 1978 a été le premier à qui Peggy Aimé, accompagnée de Sandrine Mercier et Renée Mansot, a remis le colis de succulents produits locaux. La visite aux virois s’est poursuivie durant toute la matinée.

L’après-midi, Guillaume Thiébaut, Peggy Aimé et d’autres membres bénévoles sont venus apporter son colis de Noël et des cadeaux personnels à André Goudard né le 04-12-1921 à Crissey, résident à la résidence des Pomerelles (Ciel). Il passera sa vie dans la ferme familiale à Virey comme agriculteur et deviendra ainsi la 4ème génération à exploiter la ferme.

Avec son épouse Thérèse, ils auront 2 filles. 8 petits enfants, 9 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petite-fille viendront agrandir la famille.

Aurore, Maryline et Olivier (3 de ses petits-enfants), leurs conjoints et Noa 1 an, son dernier petit-fils, étaient présents ce samedi au côté de la délégation viroise pour fêter les 100 ans d’André Goudard,

C.Cléaux