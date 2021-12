Un concert réussi pour le retour sur la scène des Cabazou à la taverne de Saint Rémy.

La taverne est un lieu des plus appropriés pour un concert style cabaret où les Cabazou ont l’art d’exceller. L’accueil du public était fait par quatre membres de la troupe. Sylvia Platret, présidente de l’association, a pris la parole pour un petit préambule à cette soirée.

Une troupe composée de chanteuses et chanteurs qui ont su divertir le public dans une ambiance chaleureuse au gré d’un répertoire des plus variés et Claudius le guitariste dans le rôle de monsieur loyal, distrayant l’auditoire entre chaque prestation. Pascale Barbier et Didier Picard adjoints à la commune de St Rémy ont pris plaisir à écouter les 9 interprètes des chansons de cette soirée.

Santiano (Hugues Auffray), Armstrong (Claude Nougaro), Mon dieu (Edith Piaf), Mon amie la rose (Françoise Hardy), Aller plus haut (Tina Aréna), Viens je t’emmène (France Gall), Yvan Boris et moi (Marie Laforêt), 3 cafés gourmands, l’équipe à Jojo (Joe Dassin) et bien d’autres chansons brillamment interprétées par, dans l’ordre : Claude, Christian et Claude, Sylvia, Marie Anne, Cindy, Mathéo, Maria Thérésa, Chiara et Mathéo, ça je ne l’ai jamais vu par Claudius…, un répertoire riche en couleurs dont le public se souviendra.

Gilles travaille dans l’ombre à la technique, c’est le 10ème membre de la troupe.

C.Cléaux