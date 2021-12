Retour sur le 3ème Gala de Noël des Rock Cheerleaders au Studio 70

Dimanche 5 décembre, les Rock Cheerleaders organisaient leur 3ème Gala de Noël au Studio 70. Plus de détails avec Info Chalon.

«C'est une satisfaction pour nous d'avoir pu enfin réunir l'ensemble des athlètes au sein d'un événement festif. Cela faisait 2 ans que nous devions l'annuler à cause de la crise sanitaire. Tout le staff s'est accroché pour maintenir le gala cette année malgré des restrictions sanitaires très contraignantes», nous explique Isabelle Druhot-Perigault, la présidente des Rock Cheerleaders.

Sur invitation uniquement, les familles se sont réunies au Studio 70, le dimanche 5 décembre.

Le gala qui s'est tenu à huis clos a accueilli pas moins de 110 personnes et 70 cheerleaders.

Dans une ambiance de Noël avec une salle spécialement décorée pour l'occasion, le public a pu admirer les danses et acrobaties réalisées par les différentes équipes des Rock Cheerleaders.

Sous des applaudissements nourris, les cheerleaders ont enchaîné leurs prestations plus impressionnantes les unes que les autres.

«C'est un réel succès ! Le public était au rendez-vous avec plus de 100 personnes dans les gradins. L'engouement des familles pour notre discipline encore en développement prouve l'installation du cheerleading dans le monde sportif chalonnais. Rien ne serait possible sans mes coachs et bénévoles actifs qui se rendent disponibles chaque semaine pour encadrer 5 entraînements, sans compter les nombreuses animations du weekend!», se félicite la présidente.

Fort du succès de cette année, le club s'est promis de renouveler l'expérience, et pourquoi pas, dans une salle de spectacle permettant l'accueil d'un public encore plus nombreux!

