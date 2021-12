Clin d'oeil du Bourg Bassot !

Le bourg Bassot, c'est le premier quartier lorsque vous arrivez de Chalon sur Saône à Mercurey ! Et pour les illuminations, il n'était pas question pour les habitants de ce quartier bien sympathique de se laisser porter par les grands centres bourg voisins. Du coup, c'est tout naturellement qu'ils se sont retrouvés devant le garage Breton et le restaurant Le Mercurey pour marquer le coup ! Bon on retiendra quand même que le Père Noël a été victime de quelques mois de confinement !