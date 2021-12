AVIS DE DECES - Monsieur Alain ROBIN

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Françoise, son épouse ;

Marjorie et Thierry, Aline et Benoît, Thomas et Elodie,

ses enfants et leurs conjoints ;

Aurélien, Baptiste, Luna, Flavie, Lény, Louis, Léonie,

ses petits-enfants adorés ;

ses belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain ROBIN

survenu le 5 décembre 2021, à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 14 décembre 2021, à 11h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques, dons au profit de la lutte contre le cancer pédiatrique

« Léon-Bérard ».

Alain repose à la Chambre funéraire Roc Eclerc à

Saint-Remy.

La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital privé Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.