SCOPELEC : 300 emplois menacés en Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite Dufay demande des explications au PDG d’Orange

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a interpellé Orange suite à la décision du groupe de télécommunication de ne pas renouveler son marché d’exploitation et de maintenance des réseaux télécom à l’entreprise SCOPELEC.

« Cette décision a des impacts pour notre territoire. Ce non-renouvellement met en difficulté l’une des plus grosses Scoop de France et sa filiale locale SETELEN. C’est une menace pour plus de 300 salariés en Bourgogne-Franche-Comté et c’est en total inadéquation avec le discours que prône Orange en faveur d’une croissance responsable. Mettre en difficulté une structure coopérative dont le modèle social se veut vertueux au profit d’un concurrent privé luxembourgeois m’interpelle », déclare la Présidente de Région.

Dans un courrier adressé à Stephan Richard, PDG d’Orange, Marie-Guite Dufay demande des explications et souhaite pouvoir rencontrer rapidement les responsables d’Orange afin d’obtenir des éclaircissements sur le devenir des salariés.

« Orange semble avoir fait délibérément le choix de trouver les sous-traitants les moins chers en appliquant la moins-disance sociale. Si c’est le cas, c’est inadmissible. La destruction d’ emplois à l’ heure de la relance économique et de l’ accompagnement massif des collectivités dans le déploiement de la fibre optique interroge alors sur la stratégie d’Orange et indirectement celle de l’État, actionnaire du groupe de télécommunication à hauteur de 23 % », précise Marie-Guite Dufay.