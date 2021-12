Illuminations du 8 décembre : La Féerie Gourmande a également répondu présent

Juste à côté de Cavyes's Créations avec qui elle partageait un train qui a fait sensation auprès des enfants, Cindy et Sylvain, les gérants de la boulangerie-pâtisserie La Féerie Gourmande, tenaient également un stand au 18, Rue de la Citadelle, ce mercredi 8 décembre, à l'occasion des Illuminations. Plus de détails avec Info Chalon.

Si vous avez fait un tour du côté de la Citadelle, entre 18 heures et 22 heures, lors des Illuminations, vous ne pouviez pas manquer le stand de la Féerie Gourmande.

À côté du vin chaud et du chocolat chaud à 2 euros, la boulangerie-pâtisserie proposait de nombreuses douceurs comme des sachets de guimauve à 3,60 euros l'unité, de la pâte à tartiner maison à 9 euros, des sachets de spéculoos à 2, 90 euros l'unité, des croquants noisettes à 3,60 euros l'unité, 10 oursons à la guimauve pour 4 euros seulement et du caramel caramels beurre salé à 6 euros.

Autant de petits plaisirs que vous pouvez retrouver dans les deux boutiques de la Maison Chaudat qui est prête pour vous faire vivre un Noël Magique. N'hésitez pas à vous procurer la brochure concotée pour l'occasion et le Nouvel An!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :

Adresse

La Féerie Gourmande

18, Rue de la Citadelle

71100 Chalon-sur-Saône

et

La Féerie Gourmande

94, Avenue de Paris

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires

Lundi, mardi et vendredi de 6 heures à 13 heures et de 15 heures 30 à 18 heures 30

Samedi de 6 heures à 12 heures

Dimanche de 6 heures 30 à 12 heures

Fermé le mercredi et le jeudi.

Contact

Tél.: 03.85.94.88.59 (Citadelle) et 03.85.43.10.81 (Avenue de Paris)

Page Facebook : La Féerie Gourmande