Illuminations du 8 décembre : le temps était à la fête!

Durant la soirée du mercredi 8 décembre, les lumières ont transformé Chalon-sur-Saône en écrin multicolore. Dans les rues, sur les places et dans les cœurs, partout, le temps était à la fête. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

À l'occasion des Illuminations, la Ville de Niépce s'était parée une fois encore d'un écrin scintillant et coloré.

Alors que, partie de l'Église Saint-Pierre, la Paroisse Saint-Just de Bretenières a défilé aux flambeaux dans les rues piétonnes,à l'occason des célébrations de l'Immaculée Conception, pour rejoindre la Cathédrale Saint-Vincent, de nombreuses animations ont mis en lumière les rues du centre-ville... mais pas que!

Parmi les endroits les plus animés de la ville, se trouvait la Rue de la Citadelle où de nombreux commerçants et associations ont tenu des stands, proposant aux visiteurs du vin chaud, à manger, et de nombreux produits.

L'échelon Chalonnais de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne, dont la présidente est Jacqueline Gaudillière, y tenait un stand. Elle a eu le plaisir de retrouver sa "jumelle", l'ancienne conseillère municipale, Bernadette Vellard.

Parmi les membres présents, se trouvaient Dominique Regnault, le vice-président, et les délégués, Christian Moissonnier, Michel Vient, Aline Corneloup et Jacques Cannet.

L'ancien délégué Michel Bonnotte, Valérie Bonnetain et Jean-Charles Perrot leur ont prêter main forte.

Parmi les autres stands, citons pêle-mêle, les Papillons Blancs Bourgogne du Sud, qui tenait également un stand sur la Place de Beaune, Cavye's Créations, la boulangerie-pâtisserie La Féerie Gourmande, le bar La Coupole qui proposait notamment des huîtres, le GAEC Élevage Galoche de Châtenoy-le-Royal, la Miellerie de la Natouze de Boyer, la brasserie MIB, la boulangerie-pâtisserie Banette de la Citadelle, la boutique Créavenir qui propose des produits créateurs fabriqués en France et même très localement avec des coupes de fleurs de Châtenoy-le-Royal, des boules de Noël de Bragny-sur-Saône, des cubes de Thurey, et bien entendu, les bénévoles du Comité de Bienfaisance de la Citadelle, pour ne citer qu'eux.

Les enfants présents ont pu croisé le Père Noël et Olaf de passage dans le quartier.

Présidée par Philippe Cochet, avec pour chef d'orchestre Jean Happillon et forte de 50 membrese, la Société Musicale La Vaillante était installée, quant à elle, du côté de la Place de l'Obélisque.La plus jeune membre a 8 ans et le plus âgé a 78 ans.

Juste à côté, se trouvait le stand des Glaneurs du Chalonnais. Les 5 bénévoles de l'association récupèrent les invendus des marchés de la Place Saint-Vincent et de la Rue aux Fèvres les vendredis et les dimanches afin de les redistribuer à ceux qui en ont besoin ay local de l'association, au Carmel, les vendredis, de 14 heures à 15 heures 30, et dimanches, de 14 heures 30 à 16 heures.

Ce mercredi soir, Aurélien Guilbert, le président des Glaneurs du Chalonnais, était accompagné de Frédéric Boireau, le trésorier de l'association, et d'un bénévole, Laurent Cheuret. Les Glaneurs proposaient entre autres des soupes de légumes, du chocolat et des photophores fabriqués par les enfants de l'association.

Un peu plus loin, dans la Rue du Châtelet, le Lions Club Saocouna avait installé son stand devant la bijouterie Gauvin, au 3 Rue du Châtelet. Tous les bénéfices seront reversés à Vacances Plein Air (VPA) qui permet d'offrir chaque année des vacances à des enfants défarovisés.

Quant au Rotary Club Chalon Bourgogne Niépce, il était devant l'Amaryllis, au 21 Rue du Châtelet. En collaboration avec Inner Wheel, le club proposait du vinc chaud trois soupes du chef en pot, à savoir une soupe butternut/noisettes de chez Burtin, une soupe pomme de terre/topinambour du restaurant L'Empreinte à Buxy et une céleri/châtaigne du restaurant Chalonnais L'Aromatique. Une action en faveur du Foyer Socio-éducatif de Jean Vilar et de la Sauvegarde 71.

Étaient notamment présents, Caroline Ménard, décoratrice événementielle et gérante de Cavye's Créations, Françoise Chainard, adjointe en charge de l'espace public, Damien Coulon, gérant du bar La Coupole, Cindy et Sylvain Chaudat, gérants de La Féerie Gourmande, Yvette Michelin, présidente du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes, Line Lemes, reine du quartier Saint-Jean-des-Vignes, l'apiculteur Gilbert Bontemps, gérant de la Miellerie de la Natouze, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Anne-Laure et Cédric Galoche, gérants de la GAEC Élevage Galoche, Alain Rousselot-Pailley, conseiller municipal d'opposition et président de l'association citoyenne Pour Chalon avec Vous, Sylvain Guillemin, coordinateur 71 Est de l'AMF-Téléthon, Marion Boutreux, Laura Marotel, Klara Chatron, respectivement la gérante et les vendeuses de la boulangerie-pâtisserie Banette de la Citadelle, Cyril Bataille, gérant de la brasserie MIB, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Didier de Carli, conseiller municipal d'opposition et président du Comité de bienfaisance de la Citadelle, et Sébastien Lagoutte, conseiller municipal d'opposition, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati