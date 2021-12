Sophie Bourges va présider la Jeune Chambre Economique de Chalon en 2022

En effet, chaque année, une nouvelle équipe est élue à sa tête, que ce soit localement, régionalement ou nationalement. Ainsi, à Chalon, décembre est généralement synonyme de passation de pouvoir entre sortants et entrants. 2021 n’a pas dérogé à la tradition avec la tenue de l’assemblée générale élective en ce premier jeudi de décembre dans les locaux chalonnais de Keops Conception, situés à l’Espace Entreprises SaôneOr à Fragnes-La Loyère. Le constructeur de bâtiments industriels aindinois étant un des nombreux partenaires de la JCE de Chalon.

Sophie Bourges élue présidente

Au cours de cette dernière réunion de l’année les membres de la JCE de Chalon se sont choisi une nouvelle présidente en la personne de Sophie Bourges. Laquelle sera assistée durant son mandat d’un an par Maxime Lasserre, past-président, Flavie Daydé, vice-présidente exécutive, Vincent Derbaise, vice-président formation et secrétaire, Tissame Mohammedi, vice-présidente communication, Marie Carmen de Lora, trésorière, et Yann Maniez, vice-trésorier. Originaire du Creusot, Sophie Bourges est professeure de SVT (sciences de la vie et de la terre) et habite à Chalon.

La cohésion va être le fil conducteur de la présidence de Sophie Bourges. Si l’objectif premier va être de pérenniser les actions menées en 2021, la nouvelle présidente et son équipe comptent bien également en réaliser de nouvelles, qui répondent aux besoins de nos territoires.

2021 n’a pas été une année blanche

Avant l’élection présidentielle, l’heure a été au bilan. Un bilan qui s’avère positif en dépit des différentes contraintes liées à la pandémie de Covid-19 et qui ont entravé au fil des mois le bon fonctionnement de l’association. Le président Maxime Lasserre est notamment revenu sur trois actions. « Afterwork in English » et « What Health », deux nouvelles actions lancées le mois dernier, et « Autour du 20, un vin du coin », une action plus ancienne désormais incontournable.

« Afterwork in English » a pour but de permettre à tous d’apprendre et de pratiquer l’anglais au cours d’un moment de convivialité et de bienveillance, et ce, quel que soit le niveau des participants. Organisée le 4 novembre au Paddy Brophy’s Irish Pub, un des lieux so british de Chalon, la « première » a été une réussite avec plus de 15 participants.

Dans le cadre de « What Health », la JCEL de Chalon entend proposer chaque mois une activité différente, afin de permettre aux intéressés de prendre soin de leur corps, via le fitness, la sophrologie, ou encore le CrossFit. La première séance s’est déroulée le samedi 27 novembre à la maison de quartier Claude Bernanos sous la forme d’un cours de fitness d’une durée d’une heure.

Organisée pour la première fois peu de temps avant le début de la crise sanitaire, « Autour du 20, un vin du coin » met en avant un vigneron local et un restaurateur/ traiteur de la région lors d’un show culinaire. Un rendez-vous convivial se déroulant au Clos Bourguignon et qui au fil des mois a attiré de plus en plus de personnes : elles étaient plus de trente-cinq en novembre venues déguster les vins du Domaine Antoine Reniaume et apprécier quelques-unes des spécialités d’Isabelle Traiteur.

Trois nouveaux membres

Maxime Lasserre s’est également réjoui que le Covid-19 n’ait pas trop impacté le recrutement. Cette année, il a en effet eu le plaisir d’introniser trois nouveaux membres au sein de la JCE de Chalon, laquelle compte actuellement onze membres et une quinzaine d’observateurs. Vous avez entre 18 et 40 ans et vous souhaitez rejoindre un mouvement mondial de jeunes qui s’engagent et se forment pour créer des changements positifs et durables. Rien de plus simple, il vous suffit de contacter l’association via l’adresse mail : [email protected] ou directement via les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Instagram.

Gabriel-Henri THEULOT