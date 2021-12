Village des Sciences 2021 : petit tour des stands présents ce samedi

Il fallait voir comment les visiteurs étaient littéralement happés par ce qu'il se passait sous leurs yeux, samedi 11 décembre, première journée du Village des Sciences 2021, monté à l'occasion de la Fête des sciences, à Chalon-sur-Saône.

Ces derniers ont eu la chance de pouvoir accéder à l'un des 24 stands du village, où petits et grands pouvaient apprendre et découvrir tout en jouant!

Dans le Palais des Expositions, tout a été mis en œuvre par le Grand Chalon et et la Communauté urbaine Creusot-Montceau pour que cela se déroule au mieux, compte tenu du contexte sanitaire.

Ce dimanche 12 décembre, de 10 heures à 17 heures non stop, vous avez l'occasion de découvrir le Village des Sciences 2021!

Parmi les 24 stands, figuraient :



➤ le Fab Lab du Chalonnais

➤ Lab 71

➤ ALSTOM Le Creusot

➤ Pinette PEI

➤ Fluidexpert

➤ Mont Blanc Hélicoptère



Parmi les autres stands à présenter également, citons ceux d'Édith Muller et Fabrice Riblet du Jardin Expérimental qui présentent un «one man science show» ludo-scientifique hyper interactif et déjanté, le lycée Pontus de Tyard qui propose des ateliers découverte de la biodiversité (les papillons, l'astronomie, l'éco-lycée, herbiers), le chantier-école de Bibracte mené par des adolescents durant les vacances d'été, l'IUT de Chalon-sur-Saône qui propose des ateliers participatifs et des expériences ludiques qui captiveront petits et grands, accompagné du Fablab UtoPi, l'IUT du Creusot présente ses projets étudiant et son matériel de laboratoire (impression 3D, fraiseuse, Raspberry Pi,...), avec l'UIMM 71 partez en immersion dans l'Industrie 4.0, le Musée Vivant Denon, qui présente les techniques de la restauration d'œuvres d'art, le lycée Niépce-Balleure qui propose des démonstrations ludiques autour de la lumière, la réalisation de cristaux et une initiation à l'observation de la biodiversité et des roches au microscope, le club radio amateur F6KMF qui propose d'entrer en communication avec d’autres radioamateurs du monde entier via satellite, écouter la Station spatiale internationale grâce à une station de réception radioamateur et découvrir des ateliers de soudure au microscope, de programmation informatique et de montage électronique, le Club cœur et santé qui vous fait voyager au cœur du cœur et découvrir les technologies qui peuvent l'aider à fonctionner, l'équipe pluridisciplinaire Pas à pas qui s'est fixée comme challenge de simplifier l'apprentissage de l’orthographe et de la lecture, Industeel qui propose de découvrir les dessous de la métallurgie et plus spécifiquement la corrosion des aciers, Intertek dont le cœur de métiers est la prestation en chimie analytique, la Base Pétrolière Interarmées Caserne Carnot qui raconte son quotidien et donne à voir son expertise à travers la présentation d’un module de ravitaillement destiné aux hélicoptères (réservoir souple, groupe de pompe compact), ainsi qu'une présentation du Service de l'énergie opérationnelle, Foxar dont le crédo est la réalité augmentée au service de l'apprentissage et qui propose des maquettes virtuelles sur le système solaire, les fractions, les molécules et la technologie, l'Institut Image - Arts et Métiers vous propose de vous initier à la conduite de bus sur un simulateur utilisé pour la formation à l'éco-conduite et à l'amélioration du confort passager, Alfa Laval Packinox qui propose des explications sur la conception d'échangeurs de chaleur thermiques à plaques soudées de grandes dimensions, et la Direction Développement Durable et Mobilité du Grand Chalon qui propose une immersion dans vie des déchets avec le Grand Chalon et le SMET 71.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati