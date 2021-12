Un duo de maires a vacciné à la résidence Aragon de Saint Rémy le lundi 6 décembre.

A la fois maires et conseillers départementaux, Florence Plissonnier infirmière libérale et Alain Gaudrey médecin ont vacciné à la résidence Aragon.

Il y avait une séance de vaccination le lundi 6 décembre pour les locataires de la résidence Aragon de Saint Rémy pour la troisième piqûre de rappel avec le vaccin Pfizer. Habituée à la vaccination contre la grippe saisonnière Florence Plissonnier, avant tout infirmière de son état, vaccinait pour la première fois contre la Covid 19. Elle a sollicité Alain Gaudrey, médecin, pour l’aider dans sa démarche d’aller pratiquer la vaccination sur place, dans la résidence, évitant ainsi aux résidents de se déplacer.

Un duo pour la bonne cause, Alain Gaudrey au contrôle et édition des documents et Florence Plissonnier à l’injection du vaccin.

Monsieur Paul Boillot, âgé de 89 ans, a reçu sa 3ème injection et voilà c'est fait !

La vaccination s’est déroulée durant toute la matinée, aucune dose n’a été perdue.

C.Cléaux