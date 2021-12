La collecte de jouets destinée aux restos du cœur et lancée par les élèves du conseil de vie collégienne du collège Aragon a été une totale réussite.

Juste rappeler que les 10 CVC ont été élus par leurs camarades du collège et cette année le CVC est seulement composé de filles. Elles sont accompagnées dans le CVC par Rachel Michaudet conseillère principale d’éducation et Sandrine Guiselin documentaliste au CDI.

Les 10 jeunes collégiennes du CVC ont réalisé un travail remarquable dans cette action qu’elles ont menée, du projet de collecter des jouets jusqu’à la prise en charge de ces jouets par Bernard Cadot président des restos du cœur de Chalon.

Tout a débuté par une concertation sur l’action à mener, puis elles ont mis en place une communication à l’intérieur du collège à l’attention des élèves, des enseignants, du personnel de l’établissement par une campagne d’affichage et pro note (logiciel de vie scolaire en collège) pour les parents. Il était bien entendu que les jouets devaient être en bon état, complet, de tous âges, garçons et filles.

A la question : Qu’est-ce qui vous a motivé pour lancer cette action ? Les jeunes ont répondu : «Nous avons voulu collecter des jouets pour les restos du cœur afin qu’ils soient distribués aux enfants qui n’ont pas de jouets »

Bernard Cadot leur a précisé ; « les enfants bénéficiaires vivent chez eux mais les parents en grandes difficultés ne peuvent pas leur acheter de jouets. Les jouets seront triés par âge, filles ou garçons. Ils seront distribués rapidement ce mercredi. C’est 300 enfants de 3 à 12 ans dont 95% sont sur le chalonnais et les 5% dans la banlieue proche. »

Il a ajouté : « les restos, c’est aussi les produits pour les bébés (couches, petits pots...), il y a une coiffeuse, une esthéticienne, de l’aide à la personne, des cours de français, le vestiaire avec la distribution de vêtement…, c’est 120 bénévoles et plus de 500 familles qui viennent aux restos, 60% sont des familles monoparentales et personne seule jeune ou sénior. »

Le collège participe aux collectes des restos du cœur depuis plusieurs années mais pas seulement, il arrive que l’aide soit destinée à d’autres associations comme la SPA l’an dernier qui a reçu 500€ sur l’action 2019.

C.Cléaux