AVIS DE DECES - Madame Maïté RAVIOT née BELMONT

LA CHARMÉE, - SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES



M. Guy Raviot, son époux ;

Franck Raviot et Aline Riera, son fils ;

Léa, Lisa, ses petites-filles ;

M. et Mme André Leger,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

Audrey et Toky ;

Bruno, Barbara Belmont,

ses neveux et nièces ;

la famille Monnerat,

Thérèse, sa très chère et fidèle amie, ses fils Olivier, Julien,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maïté RAVIOT

née BELMONT

survenu à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 16 décembre 2021, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille remercie le personnel soignant de l'EHPAD Charreconduit à Châtenoy-le-Royal, le service neurologie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône.