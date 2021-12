Visite des futurs locaux mis à disposition de la Régie de quartier des Prés Saint-Jean

La Régie de quartier des Prés Saint-Jean a sollicité la Ville de Chalon-sur-Saône pour occuper l'ancien centre commercial situé au 1 Rue Winston Churchill. Au regard de l'intérêt du projet présenté par la Régie, la Ville, qui est propriétaire du site, lui a proposé de mettre à disposition les locaux sous la forme d’un bail emphytéotique de 30 années. Plus de détails avec Info Chalon.

L'objectif est de permettre à la Régie des Prés Saint-Jean de regrouper l'ensemble de ses services actuellement dispersés sur divers sites du quartier et qui ne sont plus adaptés aux besoins.

La Régie de Quartier des Prés Saint-Jean a pour but de concourir à l'amélioration de la vie quotidienne des habitants en les impliquant dans diverses activités liées à la gestion de proximité de leur quartier : activités de nettoyage et d’entretien courant des parties communes et des espaces extérieurs des immeubles.

Le projet a été présenté au conseil municipal du 16 décembre.

Ces activités de prestations et de services sont menées avec la volonté d'insertion professionnelle de ses salariés en relation avec les organismes institutionnels et partenaires compétents en la matière.

En raison des activités exercées par la Régie, il est important qu’elle puisse rester sur le quartier des Prés Saint-Jean, site sur lequel elle recrute régulièrement son personnel en insertion, effectue la majeure partie de ses missions de prestations, et a implanté la Laverie Associative et le Jardin Solidaire etc.

Le souhait de la Régie est de regrouper en un même lieu l’ensemble des bureaux, des zones de stockage et des garages pour les véhicules afin d’améliorer son fonctionnement et les conditions de travail de ses employés.

Cette mise à disposition les locaux se fera sous forme d'un bail emphytéotique de 30 années, compatible avec l'amortissement des travaux de réhabilitation qui seront portés par la Régie de quartier des Prés Saint-Jean.

Elle fera l’objet d'une redevance à l'euro symbolique avec dispense de paiement, conformément à l'avis des Domaines.

Vendredi 10 décembre à 12 heures 30, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône a visité les futurs locaux mis à disposition par la Ville à la Régie de quartier des Prés Saint-Jean.

Par ailleurs, la municipalité de Chalon-sur-Saône accompagnera la Régie de quartier par l'attribution d’une subvention d'équipement liée au programme de réaménagement des locaux, d’un montant de 69 000 euros.

Le montant estimé des travaux de rénovation s’élève à 962 000 euros TTC.

(Crédits photos : ©Ville de Chalon-sur-Saône)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati