Assurez la qualité de vos repas de fin d’année avec les menus traiteurs du restaurant « Chez Jules »

Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget , proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux …

Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Et pour cause, son Chef, Jérôme, a travaillé pendant 6 ans à « La Réale » avec le Chef Gilbert Coulon, 2 ans au restaurant « Le Chatelet » et 15 ans « Chez Jules », avant de reprendre, à son compte, la succession du restaurant.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, dans son chaudron, le Chef, assisté de Justin et Marion, mitonne des petits plats à déguster sur place ou des menus traiteurs à emporter qui font la réputation de son restaurant.

Si vous souhaitez commander des menus traiteurs à manger chez vous :

Photographie de l'entrées du menu traiteur : Opéra de foie gras, gelée de muscat, magret d’oie fumé et brisure de roses des sables chocolat au lait !

Photographie d’un plat (poisson) du menu traiteur : Filet de bar rôti, canelloni de légumes, crème de homard et aumônière de trompettes de nos bois !

Photographie d’un plat (viande) du menu traiteur : Caille désossée, farce fine de canardaux truffes et son jus réduit au Madère légèrement crémé !

Photographie des dessert du menu traiteur : Douceur passion, cassis ou entremet chocolat !

Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. Adresse : 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône.

