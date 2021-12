Atelier manga pour les CM1 CM2 de l’école Berlioz de Châtenoy le Royal.

Un après-midi consacré à l’apprentissage de la fabrication de manga animé par Caro-lyn à destination des élèves de la classe de CM1/CM2 de Patricia Pierre enseignante à l’école Berlioz. Tout a commencé par un travail sur le Japon dès la rentrée scolaire de septembre où les élèves se sont investis par la lecture d’un roman, de contes, ils se sont imprégnés du Japon par la lecture faite par la bibliothécaire et la projection d’un film de Miyazaki.

Caro-Lyn a commencé par leur faire dessiner un Chibi, mot japonais qui définit une petite personne. Le Chibi est un bébé ou un enfant en occident, c’est un personnage jeune voire très jeune de manga, il est de petite taille et mignon avec des traits exagérés.

Caro-Lyn est une autodidacte, refusant de rentrer dans le moule des beaux-arts par son choix de dessin. Elle veut devenir illustratrice de manga, il lui faudra s’imprégner de la culture japonaise et à force de persévérance elle arrivera à concrétiser son rêve. Aujourd’hui elle excelle dans la technique de création qu’elle partage et fait connaitre lors de stages ou d’animations manga comme ces après-midi à l’école Berlioz de la commune.

Roland Bertin et Henri Lombard adjoints sont venus dans la classe de CM1/CM2, ils se sont plongés dans l’univers manga et autres dessins en regardant les albums de Caro-Lyn. Ces interventions de Caro-Lyn, dans les classes de Patricia Pierre et Cyrille Meunier la semaine précédente, ont été prises en charge financièrement par des crédits municipaux. Les enseignants remercient vivement la municipalité pour son soutien dans ce type d’action en direction des enfants.

Les enfants étaient rayonnants de plaisir lors de cet atelier manga qui a été à la fois ludique par le dessin et riche d’enseignements par la lecture, la découverte du Japon.

.C.Cléaux