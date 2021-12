Pas de direct ce mardi soir pour Koh Lanta

Pour celles et ceux qui suivent cette émission culte de la télévision française, l'édition 2021 ne sera vraiment pas comme les autres. Alors que la polémique des tricheries ne fait que enfler depuis quelques semaines, le navire a pris l'eau et avec lui la plupart de ses aventuriers emblématiques. Ce mardi soir, jour de la grande finale, la révélation du grand gagnant ne sera pas en direct. Les aventuriers ont été convoqués par la production ce mardi matin afin d'enregistrer l'émission qui sera diffusée ce soir, à l'issue de l'épreuve des poteaux. Histoire de limiter la casse et d'empêcher toute polémique au cours du direct, la production a voulu border les choses et anticiper. Des surprises pourraient bien avoir lieu...

A suivre ce soir...