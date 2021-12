Donnez votre sang pour le plus beau des cadeaux

Et si c’était le meilleur moment de l’année pour se rendre en collecte ? A l’approche de Noël, période traditionnellement difficile pour le don de sang et encore plus dans le contexte sanitaire actuel, l’Établissement français du sang invite les citoyens à offrir le plus beau des cadeaux aux malades en prenant dès maintenant rendez-vous pour un don de sang.

Pourquoi donner son sang maintenant ?

 La faible fréquentation des collectes par les citoyens fait peser un risque majeur pour la prise en charge des patients compte tenu du faible niveau constaté aujourd’hui des réserves de sang : moins de 85 000 poches de sang sont aujourd’hui disponibles alors qu’il en faudrait 115 000. Chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté, 600 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients.

 L’EFS rappelle que la mobilisation pour le don de sang doit se poursuivre régulièrement car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

 Qu’il s’agisse de personnes atteintes de cancer, de maladies chroniques ou encore subissant des hémorragies (accouchements, accidents, chirurgies...), les patients ont toujours besoin de transfusions, y compris pendant cette période si particulière où chacun se recentre plus sur ses proches et sa famille.

 En offrant une heure de leur temps, dont seulement une dizaine de minutes pour l’étape de prélèvement, les donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau d’une valeur inestimable puisqu’il sauve des vies !

Les événements du don de sang à ne pas manquer en cette fin d’année ...

 Collecte au Melkior

Le mardi 14 décembre à Dijon | 12h-16h | Le Melkior

 Collecte gourmande en partenariat avec la Table Ronde Française 144 Le samedi 18 décembre à Sens | 8h30-17h | Maison du don de Sens

 Semaine de Noël

Du 20 au 24 décembre à la Maison du don de Mâcon

... et pour commencer 2022 du bon bras !

 #MissingType

Du 3 au 16 janvier 2022, retirez les lettres ABO de vos supports et logos pour alerter sur les risques liés au manque de produits sanguins !

 Collecte au FC Sochaux-Montbéliard

Le mercredi 19 janvier à Montbéliard | 16h30-19h30 | Stade Bonal

 Tout Besançon Donne

Du 19 janvier au 19 février à Besançon | Maison du don de Besançon

 Collecte Mon Sang Pour Les Autres – 10ème année ! Samedi 22 janvier à Auxerre | 10h-17h | Salle Vaulabelle

 Challenge don de sang inter-organismes

Du 24 janvier au 5 février à Dijon | Maison du don de Dijon

Où donner son sang en Bourgogne Franche-Comté ?

Il y a toujours une collecte près de chez soi ! L’EFS, avec l’aide précieuse des associations de donneurs de sang bénévoles, organise plus de 2 000 collectes par an dans 600 communes de Bourgogne-Franche- Comté. Trouvez la plus proche sur dondesang.efs.sante.fr, rubrique « Où donner » ou sur l’appli Don de sang.

Les 7 maisons du don de la région sont aussi ouvertes quasi quotidiennement à Auxerre, Belfort, Besançon, Chalon, Dijon, Mâcon et Sens.

Donner son sang, ça se prépare !

Vérifiez que vous pouvez donner grâce au questionnaire en ligne disponible sur l’appli Don de sang ou sur dondesang.efs.sante.fr (il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50kg et se sentir en forme)

Trouvez les collectes proches de vous sur l’appli Don de sang ou sur dondesang.efs.sante.fr, rubrique « Où donner »

Réservez votre don en prenant RDV à l’heure de votre choix. L’EFS accueille les donneurs sur rendez- vous pour gérer les flux sur la collecte et réduire le temps d’attente de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation.



Infos COVID-19 Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées. Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang. Le passe sanitaire n’est pas demandé pour donner son sang et le don peut s’effectuer sans délai suite au vaccin contre la Covid-19.