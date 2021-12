Le cinéaste Laurent Cantet, Palme d'Or 2008 à Cannes, était au Mégarama Chalon pour l'avant-première de son nouveau film, «Arthur Rambo»

À ses yeux, le pseudonyme d'Arthur Rambo n'était qu'une boutade sur Twitter, un personnage haineux inventé à l'adolescence, engagé dans une course au bon mot, à la pire insulte xénophobe, antisémite, homophobe, pour faire rire les copains sur les réseaux sociaux. Mais, lorsque les tweets signés Arthur Rambo émergent à nouveau quelques années plus tard, Arthur est devenu Karim D., jeune adulte issu de la banlieue et romancier prometteur. Le temps d'une soirée, sa vie bascule de jeune prodige littéraire à personnage infréquentable.

La descente aux enfers du jeune Karim D. sur fond de réseaux sociaux est le sujet d'«Arthur Rambo», le nouveau long-métrage de Laurent Cantet, lauréat de la Palme d'Or à Cannes en 2008 pour «Entre les murs».

Ce film, présenté ce lundi 13 décembre à 19 heures 30 en avant-première au Mégarama Chalon, une soirée organisée par La Bobine et en présence du réalisateur, a déjà fait sensation au Festival de San Sebastian, en Espagne, fin septembre.

Comme l'explique Laurent Cantet lors du débat qui a eu lieu juste après la diffusion du film animé par Chantal Thévenot, président de la Bobine, «Arthur Rambo» s'inspire, en partie, de l'histoire de Mehdi Meklat en 2017, ancien journaliste du Bondy Blog et de France Inter.

De cette trame, le cinéaste a inventé l'histoire de ce jeune romancier à succès et le confronte au monde impitoyable des réseaux sociaux.

Un personnage interprété avec brio par un Rabah Naït Oufella qui crève l'écran.

Qui est-il réellement?

Le jeune prodige littéraire que l'on découvre au début du film ou cet homme haineux, auteur de tweets tous plus immondes les uns que les autres?

Alors que les messages de congratulations laissent la place à une déferlante en ligne de dégoût et de désolidarisation vis-à-vis du jeune homme, le soutien viendra d'une amie romancière du jeune Karim D., interprétée par Anne Alvaro.

«Tu es en train d'apprendre», lui dit-elle en substance.

Dans sa mise en scène, le film reste au plus près de son personnage, tout juste entré dans l'âge adulte, le confronte à ses contradictions, à la portée de ses mots et à ses intentions réelles.

L'image s'habille de messages publiés sur les réseaux sociaux, ceux qui font et défont instantanément les gloires. Laurent Cantet réussit à toujours rester dans la nuance et livre un film social à la fois touchant et terrible sur l'impact des réseaux sociaux et la manière dont on s'y met individuellement en scène.

160 personnes se sont rendues au Mégarama Chalon pour cette avant-première dont 60 élèves du lycée agricole de Fontaines et Emmanuelle Dupuit-Pinto, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante.

«Arthur Rambo» de Laurent Cantet, sortie en salles le 2 février 2022.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati