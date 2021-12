Collège Robert Doisneau : Journée de sensibilisation au handicap pour les élèves de 6ème

Le clin d’œil info-chalon.com

Initiée depuis plusieurs années par les professeurs d’E.P.S (Education Physique et Sportive) et la coordinatrice d’ULIS TFM (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire et Troubles des Fonctions Motrices) du collège de Robert Doisneau, rue Gauthier de Chamirey à Chalon-sur-Saône, une journée d’action de sensibilisation sur le handicap a été menée ce mardi 14 décembre en direction des élèves de 6ème conjointement avec la Section Handisport de l’Elan Chalon.

Ainsi, ce sont une centaine d’élèves qui pendant trois heures (2 classes le matin et 2 l’après-midi) ont découvert la situation de handicap à travers plusieurs ateliers et matériels mis à disposition par le club de basket chalonnais : basket fauteuil, rugby fauteuil, manipulation des fauteuils, parcours aveugle, le torball, Atelier discussion (sur les difficultés du quotidien et le handisport)…

Maud Jules, professeurs d’E.P.S confiait à info-chalon.com : « On sensibilise nos élèves de 6ème car dans notre établissement, nous avons une section ULIS TFM, ce qui permet aux élèves lors de cette sensibilisation faite ensemble, de découvrir ce que leurs camarades de classe vivent au quotidien ! ».

Soulignons cette belle action de solidarité !

J.P.B