Téléthon 2021 : Saint-Rémy fait un don de 4 535 € à l’Association française contre les myopathies

Une réception qui intervient quelques jours seulement après l’édition 2021 du Téléthon. Avec à ses côtés Pascale Barbier, adjointe en charge des solidarités, des affaires sociales et du logement, Florence Plissonnier a eu le plaisir de remettre un chèque de 4 535,08 € à Sylvain Guillemin. « Le montant grimpe chaque année » s’est réjoui le coordinateur de l’AFM Téléthon 71 Est. Lequel n’a pas manqué de souligner que le Téléthon était « une belle aventure humaine », qui dure depuis maintenant 35 ans. La maire de Saint-Rémy avait auparavant rappelé que cette année avait été plus que jamais riche en activités, et ce dès le vendredi matin dans les écoles, et avait tenu à remercier vivement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’opération. A ce propos, à noter le beau geste des deux artistes du Team Sign Events, venus faire une animation musicale sur la langue des signes, et qui ont offert la plus grande partie de leur cachet.

741 € à Toujours Femme...

Florence Plissonnier a remis également un chèque de 741 € à Claudine Deleaz, présidente de Toujours Femme. Heureux épilogue de la campagne Octobre Rose, dont le temps fort a été le désormais traditionnel rendez-vous du samedi matin place de la mairie le 16 octobre dernier, avec notamment la balade proposée par le Club Rando et la zumba animée par Stéphanie Bedin. Toujours Femme, qui fête ses 20 ans en 2021, est une association qui aide, écoute, et soutient psychologiquement et parfois financièrement les femmes atteintes d'un cancer, quelle qu'en soit la localisation, en proposant gratuitement des soins esthétiques de bien et de mieux-être.

... et 500 € à Ecoute et Soutien

Et à Saint-Rémy la solidarité commence dès le plus jeune âge. Dorian Krys et Nils Gadat, deux des fondateurs d’Anim’jeunes, ont remis un chèque de 500 € à Danielle Charles, présidente d’Ecoute et Soutien. Anim’jeunes, qui a vu le jour en 2019, est une junior association, c’est-à-dire une association gérée par des jeunes de 11 à 18 ans, qui s’est donné comme objectif d’aider les enfants malades, non seulement en leur présentant de petits spectacles de magie et de tours de cartes mais aussi en leur reversant une partie de ses bénéfices. Créée en 1990, « Ecoute et Soutien » a un double objectif : apporter un soutien aux enfants hospitalisés au centre hospitalier William-Morey de Chalon ainsi qu’à leur famille mais aussi fournir une aide matérielle aux enfants atteints d’une pathologie lourde lors de leur retour à la maison. L’association comprend actuellement une dizaine de bénévoles, présentes au service pédiatrie, du lundi au vendredi, à raison de deux personnes par demi-journée.

Plusieurs élus, dont les adjoints Alain Mère, Amélie Vion, Didier Picard, Eric Richard et Brigitte Martin, étaient également présents.

Gabriel-Henri THEULOT