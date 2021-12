Un spectacle musical organisé par le service famille de l’Arc en ciel de Châtenoy le Royal.

Séverine Faussurier du service famille de l’espace solidarité de l’Arc en Ciel (CCAS) avait invité Vincent Bergeret maire de la ville et les élus à venir assister au spectacle musical donné pour les enfants par la compagnie ̏l’Escargot de nuit˝. Une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents, nounous ou animateurs ont découvert tout au long du spectacle le conte ̏le mystère de la sirène˝.

C’est l’histoire du capitaine du Barbaboum, Nessee Williams et du moussaillon Moustek qui retrouvent Barbazik échoué sur une île, et d’une sirène enlevée par des pirates. Musique, jeux de lumière, énigmes permettront-ils de retrouver la sirène kidnappée par les pirates ? Les trois compagnons seront aidés par les enfants dans la salle des fêtes créant ainsi un véritable échange entre les enfants et les acteurs. L’énigme se poursuivra jusqu’au dénouement heureux du sauvetage de la sirène avec, en apogée, l’arrivée du père noël que les enfants ont accueilli avec la fameuse et inoubliable chanson du petit papa noël.

A la sortie de la salle, le père noël et les agents du service famille s’étaient installés dans le hall pour distribuer papillotes, friandises et boisson que les enfants ont pu déguster chez eux en remplacement du traditionnel goûter, déconseillé en cette période de pandémie. Les paquets de friandises ont été préparés par l’association ̏les libellules˝.

C.Cléaux