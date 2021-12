Denis GUIGUE, élu Président de la CAPEB de Saône-et-Loire

Denis GUIGUE, 44 ans, dirige l’entreprise familiale de menuiserie-agencement à MÉNÉTREUIL, créée en 1993 et adhérente à la CAPEB depuis cette date. Il est membre du Conseil d’Administration depuis 2013 et Président de l’Union Professionnelle des Charpentiers-Menuisiers- Agenceurs de la CAPEB 71.

Denis GUIGUE salue le travail de grande qualité réalisé par Toni SPINAZZE au cours de son mandat et le remercie chaleureusement pour son dévouement au service de l’artisanat et pour avoir continué de renforcer la CAPEB 71 qui compte aujourd’hui 1 200 adhérents. Denis GUIGUE s’appuiera sur ces bases solides et saines pour défendre, conseiller et accompagner les entreprises artisanales du bâtiment du département.

Il bénéficiera du soutien précieux d’une équipe dynamique et motivée de 28 administrateurs, tous chefs d’entreprises du bâtiment en activité et qui ont à cœur de porter la voix de l’artisanat en Saône-et-Loire. Denis GUIGUE pourra également compter sur l’engagement des 8 collaborateurs permanents de la CAPEB 71 conduits par le Secrétaire Général, Emmanuel LEBLANC.

Les dossiers qui attendent le nouveau président de la CAPEB 71 sont nombreux. Il sera particulièrement vigilant sur les hausses des prix des matériaux et sur la pénurie de main d’œuvre qualifiée qui freinent la pleine relance dans le secteur du BTP. Il veut se mobiliser pour attirer davantage de jeunes et de personnes en reconversion vers les métiers du bâtiment en mettant l’accent sur la formation. Il souhaite d’ailleurs mettre en avant la qualité des savoir-faire des artisans et compagnons du bâtiment qui œuvrent chaque jour pour améliorer le confort des personnes et valoriser le patrimoine bâti très riche en Saône-et-Loire. Il veut rendre à l’artisanat toutes ses lettres de noblesse et faire de l’apprentissage une réelle voie d’excellence.

L’une de ses priorités sera également de lutter contre l’inflation galopante des normes et des contraintes administratives qui minent l’artisanat et détournent les chefs d’entreprise de leur rôle principal : produire des chantiers. Il continuera de militer pour fluidifier et rendre beaucoup plus simples les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique (CEE, RGE...). Ardent défenseur de la TVA à taux réduit, il souhaite également revendiquer des baisses de charges sociales et fiscales en faveur des entreprises artisanales. Enfin, il veut que la CAPEB se positionne pour accompagner les entreprises artisanales vers la transition numérique et le développement durable, notamment en favorisant les filières courtes et par une gestion adaptée des déchets du BTP.

Denis GUIGUE s’engage pour défendre activement un artisanat du bâtiment indépendant, en lien direct avec ses clients et un modèle d’entreprise de proximité à taille humaine.

Pour défendre ces positions, Denis GUIGUE poursuivra le travail de sensibilisation des pouvoirs publics et des parlementaires du département. Il mobilisera également toutes les forces de la CAPEB 71 et compte sur le réseau d’adhérents et de militants pour appuyer son action.

Enfin, Denis GUIGUE veillera à ce que la CAPEB 71, qui dispose de nombreux services pour les artisans du bâtiment continue d’apporter des prestations de qualité pour permettre aux chefs d’entreprises de travailler plus sereinement et d’être bien protégés. Il souhaite également positionner la CAPEB 71 sur l’accompagnement à la création d’entreprises du bâtiment pérennes avec un tout nouvel outil que la CAPEB 71 dévoilera au premier semestre 2022.

C’est en s’appuyant sur des valeurs fondées sur l’esprit d’équipe, l’engagement, la détermination, l’innovation et le sens du service qu’il compte poursuivre le développement de la CAPEB 71 pour un artisanat du bâtiment moderne et encore plus fort et reconnu.