Rendez-vous au Plateau Féérique le vendredi 17 et le samedi 18 décembre

Inédit, laissez-vous surprendre en famille et/ou entre amis, dans l'univers enchanté de Plateau Féerique le vendredi 17 et le samedi 18 décembre. Père Noël, bonhomme de neige géant, automates, spectacles, canon à neige, jeux de lumière, ambiance musicale... pour en prendre plein la vue et les oreilles! Plus de détails avec Info Chalon.

Le Plateau Féérique, c'est autant d'animations autour et dans la Maison de quartier du Plateau.



Vendredi 17 décembre

De 17 heures à 20 heures

● La Maison du Père Noël : rencontre et photos

● Marché de Noël : stands de créations artisanales

● Calèche et balade à dos «à dos de rennes»

● Buvette et restauration : gourmandises de Noël (assiettes de dégustation, crêpes, gauffres, vin chaud, chocolat chaud...)



➤ Les rendez-vous à noter

➥ Chants de Noël avec l'école Pablo Neruda (16 heures 30)

➥ Parade de Noël avec le périscolaire de l'école Pablo Néruda (17 heures)

➥ Spectacle de feu avec la Cie Fuego loko (18 heures 30)

➥ Déambulation lumineuse avec la Chapka du Dahut (19 heures 30)

Samedi 18 décembre

De 14 heures à 18 heures

● La fabrique à friandises

● Jeux interactifs lumineux

● La pêche aux cadeaux

● Maquillage

● La Maison du Père Noël : rencontre, photos et «j'écris ma lettre»

● Marché de Noël

● Calèche et balade à dos «à dos de rennes»

● Buvette et restauration

➤ Les rendez-vous à noter

➥ Chants de Noël avec l'association «Poupoupidou» (16 heures)

Et, à ne pas manquer ces deux jours, toutes les 30 minutes, une pluie de neige avec Olaf!



