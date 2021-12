Une trentaine de bénévoles dans les rues de Fragnes la Loyère pour distribuer les 71 colis de noël.

Samedi matin 11 décembre les élus, le CCAS, les bénévoles et les ados de la maison des jeunes ont distribué les colis de noël aux aînés de la commune.

Virginie Coulon vice-présidente du CCAS, adjointe à la mairie, les membres du CCAS, Alain Gaudrey maire de la commune, Abigaëlle responsable de la maison des jeunes et les ados de cette maison des jeunes ont effectué la distribution des colis aux 71 personnes qui n’ont pas participé au repas offert par le CCAS.

Les ados de la maison des jeunes, colis en main, sont prêts pour la distribution.

Le repas et les colis sont offerts aux habitants de la commune qui sont âgés de plus de 70 ans. Les 39 colis solo et les 32 colis duo ont été confectionnés par la société Laredy.

Alain Gaudrey maire et médecin a rappelé à tous les participants à cette distribution les mesures sanitaires à respecter aux contacts des personnes âgées, port du masque, distanciation et éviter de rentrer dans les habitations.

Cette année encore, pas le choix, il faut prendre des mesures de protection limitant la convivialité mais la distribution a quand même pu avoir lieu avec quelques précautions.

C.Cléaux