L’éducation à la sécurité routière dans les écoles primaires de Châtenoy le Royal.

Agir le plus tôt possible pour donner les bonnes bases en termes de sécurité routière aux élèves du CP au CM2 est une priorité des différents acteurs que sont l’éducation nationale, les collectivités locales et les services de la police et de gendarmerie.

Valéry, Nicolas, Olivier les policiers municipaux et Léogadie de l’ERJ sont intervenus dans les trois écoles primaires de la commune afin de mener les actions de sécurité routière pour les élèves du CP au CM2.

Les objectifs principaux sont d’agir dans le champ de la sécurité routière sur les comportements piétons, cyclistes, routiers, dans le bus, de transmettre et valoriser savoir-faire et savoir-être et les attitudes citoyennes permettant un mieux vivre ensemble sur la chaussée et d’avoir sur le long terme un projet transversal et évolutif au cours des années du cycle primaire.

Tous les élèves du CP au CM2 ont eu 1 h de cours théorique adapté à leur niveau, ensuite les CM2 auront 1h de pratique (vélo) et 1 h de test final.

Un apprentissage sous forme ludique permettant une bonne acquisition des mots définissant l’espace de circulation sur les trottoirs, la chaussée, en ville, à la campagne, de reconnaitre par le bruit émis si c’est une voiture, un camion… Des questions leur ont été posées comme par exemple : qui peut se déplacer sur le trottoir ?, la rue, la route : quelle est la différence ?, comment traverser une rue ?. Des mises en situation à partir de photos et dessins ont permis de vérifier la bonne compréhension des termes et de ce qu’il faut faire ou ne pas faire.

Les CM1 ont également appris les notions de base pour l’utilisation du vélo : bien connaitre son vélo, ses équipements et ceux du cycliste.

Cette formation va permettre aux enfants, quand ils iront au collège, de pouvoir se déplacer seul, à vélo, à pied, en bus,… avec une bonne connaissance des règles de la sécurité routière.

