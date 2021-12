Succès du concert du Brass Band à Chalon-sur-Saône

Une nouvelle fois l’Auditorium affichait complet. Le photoreportage info-chalon .com !

Samedi, à 16 heures, les musiciens du Brass Band du Grand Chalon, sous la direction de Philippe Cambreling , avaient convié à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, le public chalonnais et grand chalonnais pour un concert de Noël dédiés aux compositeurs anglo-saxons.

Un concert qui s’est déroulé dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur à savoir pass sanitaire obligatoire et port du masque.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon.

Amateurs confirmés, grands élèves ou enseignants du Conservatoire, ce concert d’une durée de 1 heures 15 affichait complet et a reçu un accueil très enthousiaste du public. Philipe Cambreling et ses musiciens commençaient la première partie par la pièce du compositeur Edward Gregson ‘Partita’ en interprétant Intrada, Chorale and Variations et March.

S’en suivait la deuxième pièce du compositeur Nigel Hess ‘East Coast Pictures’, en interprétant Shelter Island, The Catskills, New York.

La troisième pièce était du compositeur Edward Elgar ‘Severn Suite’, en interprétant Introduction, Toccata, Fugue, Minuet, Coda.

Pour terminer le concert, c’était la pièce de Daniel Price ‘New World Sketches’ qui était jouée, en interprétants Sidewalk, The Deep South et rodéo.

Cette soirée se clôturait par de nombreuses ovations adressées aux acteurs de cette soirée très réussie qui l’avaient bien mérité.

Tour à tour, le Chef d’orchestre n’oublie pas de remercier personnellement ses musiciens en fin de concert.

Mais ovationnés par un public qui en redemande, les musiciens ne peuvent plus quitter la scène, ils doivent à nouveau rejouer un dernier morceau, cadeau que le public appréciera à sa juste valeur !

Musiciens sous la direction de Philippe Cambreling pour le concert : Cornets : Cassandra Decors, Théotime Depret, Smahane Doukkali, Loïc Emorine, Marie-Lou Jolivet, Athmen Mandani Beyahia-Szoc, Cléa Milien, Antoine Mollon, Jean-Loui Peubey, Philippe Pianezzi, Kylian Pichard, Sylvain Piffaut, Eva Simonet et Emilien Stadler. Bugle : Arnaud Tourasse. Saxhorns Altos : Jérémie Boller, Philippe Bouillot et Guy Chaumont. Euphoniums : Patricia Labonde et Jean-Pierre Letourneau. Saxhorns Barytons : Christophe Gicquel et Cyril Milien. Trombones : Valère Beaudoin, Robert Bouillot, Jean-Noël Gamet, Adelyann Ledoyen, simon Têtu et Morgane Thongsoume. Tubas : Jean-François Pelletier, Raphaël Martin et et Pierre Philibert. Percussions : Pétronille Desaint, Olivier Mollon et Jean-Marc Mugnier.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B