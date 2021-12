À Givry, tout le programme de ce dimanche 19 décembre : Marché de Noël à la Halle Ronde. Concert et remise de dons aux Restos du Cœur au Salon de Grégoire

De 10h à 16h, ce dimanche 19 décembre, 2ème manche du marché de Noël à la Halle ronde de Givry, en présence de commerces givrotins, artisans-créateurs et producteurs locaux pour une tonne d’idées cadeaux.



À 16h30, au Salon de Grégoire 5 rue de la République, remise de vos dons récoltés tout au long de cette semaine, en présence du Président, Vice-Président et bénévoles des Restos du Cœur de Chalon/Saône dans une ambiance festive avec Stands Hot-Dogs et Barbe à papa et concert animé par le Groupe Just Married Band.

N’oubliez pas votre pass sanitaire ni votre masque !