« La réforme 100 % santé en audiologie est une grande avancée » Pierre-Jean Lemaire, audioprothésiste à Chalon et Saint-Rémy

Quel est l’objectif de cette réforme 100 % santé ?



P-J Lemaire : Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, change la donne. Son objectif est simple : rendre l’appareillage accessible à tous.

On sait que l’un des freins principaux à l’appareillage des personnes malentendantes en France est le prix des prothèses auditives.

Grâce à cette réforme, une offre d’équipements d’aides auditives est intégralement prise en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. C’est en ce sens qu’on parle de reste à charge zéro.

À qui s’adresse cette mesure ?

P-J Lemaire : À toute personne, quel que soit son âge, qui souffre d’une perte d’audition nécessitant la prescription médicale d’un appareillage, à condition d’avoir un contrat de complémentaire santé.

Quelles aides auditives sont intégralement remboursées ?

P-J Lemaire : Désormais, on distingue 2 classes. La classe I fait partie des aides remboursées intégralement, elle est soumise à un prix limite de vente.

Les aides auditives de classe II, plus performantes, ont des prix libres. Mais depuis 2019, le taux de remboursement obligatoire et complémentaire est en augmentation.

Ainsi, nous présentons un devis comportant obligatoirement une offre 100 % santé à nos clients.

Comment s’effectue le choix d’une aide auditive ?

P-J Lemaire : Nous proposons chaque fois les 2 classes d’aides auditives. Le rôle de l’audioprothésiste est une prise en charge globale : apporter toutes les informations au client et conseiller au plus juste, selon son profil. Nous mesurerons la perte d’audition, les capacités auditives et cognitives afin de trouver le produit le plus adapté aux besoins et souhaits de la personne. La prise en charge du coût est toujours calculée et expliquée au client. In fine, une fois que le client est en possession de toutes les informations, il fait son choix.

Une période de test et d’adaptation étant nécessaire à tout appareillage, nous prêtons les prothèses auditives au client, pour une durée de 30 jours minimum.

Quel est le danger de ne pas s’appareiller ?

P-J Lemaire : Je vois plusieurs effets néfastes à la négligence devant la baisse d’audition.

D’abord, le repli sur soi : on entend mal (les sons, une partie des mots ou de la phrase), donc on comprend mal. De là vient une gêne à se retrouver en groupe où les voix se mêlent. Tout devient inaudible dans ces circonstances et on se sent isolé.

L’exaspération voire l’irritabilité ensuite : on reproche à son entourage de ne pas parler assez fort, ou assez distinctement. Les problèmes de communication s’installent et la vie de nos proches est également impactée.

Pour finir, des études soulignent le lien entre la perte d’audition non corrigée et la dégénérescence cognitive.

Que peut-on attendre d’un appareillage ?

P-J Lemaire : Il corrige le déficit auditif et préserve le système cognitif, surtout s’il est fait précocement. L’attention, la concentration et la mémoire continuent à fonctionner grâce aux stimulations auditives. Ce qu’il faut retenir, c’est que plus tôt on est appareillé, meilleurs sont les résultats. Plus tard il est fait, plus long sera le temps d’adaptation.

Quels sont les signes avant-coureurs de la perte d’audition ?

P-J Lemaire : Même si la baisse auditive est naturellement liée à l’âge – on l’appelle presbyacousie – elle concerne aussi des plus jeunes. Chaque année, en France, 40 000 ados sont touchés par les troubles auditifs et 200 enfants naissent sourds profonds.

Les signes de presbyacousie peuvent être divers : l’impression que les interlocuteurs n’articulent pas ; des proches qui vous signalent que vous écoutez trop fort la télévision ; des acouphènes, bourdonnements, sifflements, grésillements entre autres.

Dans le doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin généraliste qui vous guidera dans les démarches et vous orientera, si nécessaire, vers un médecin ORL.

Nous restons toutefois disponible et compétent pour un dépistage de votre audition.

Propos recueillis par Nathalie DUNAND

Pour en savoir plus sur le panier 100 % santé en audioprothèse : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé

Site : https://www.auditionlhotelemaire.fr/