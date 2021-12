Plus de 130 manifestants anti-pass sanitaire à Chalon-sur-Saône, en léger rebond

Selon la Police, les opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire étaient 110 dans les rues de notre ville pour le 23ème samedi consécutif de mobilisation avant la trêve des confiseurs. Plus de détails avec Info Chalon.

La manifestation anti-pass sanitaire du samedi à Chalon-sur-Saône a connu un léger rebond, ce samedi 18 décembre, avec 132 participants selon le décompte des bouchons instauré par les organisateurs, et 110 selon la Police, pour le 23ème week-end consécutif de mobilisation.

Pour ce dernier jour de mobilisation avant la trêve des confiseurs, les «réfractaires» à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire ont fait de longues prises de parole et ce, plusieurs fois tout le long du parcours qui les menait de la Place de Beaune, habituel lieu de rendez-vous à 15 heures tapantes, à la zone commerciale de Chalon Sud, en passant par les rues piétonnes.

Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé vendredi soir que le pass sanitaire deviendrait début 2022 un «pass vaccinal», qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif au Covid-19.

Ainsi, pour entrer dans tous les lieux soumis à ce pass (restaurants, lieux de culture, de loisirs...), un test négatif au COVID ne fonctionnera plus: il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du COVID) et avoir reçu une dose de rappel.

S’agissant de l'accès aux trains, «cela doit être précisé prochainement», mais «la piste de travail» est également que les «trains actuellement soumis au pass soient soumis à cette obligation vaccinale», selon une source ministérielle.

Le projet de loi dédié au «pass vaccinal» devrait être examiné en Conseil des ministres le 5 janvier, puis débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du lundi 10 janvier.

Des annonces qui ont probablement boosté les manifestants.

Solidaires 71 dénonce «la fuite en avant du gouvernement Castex/Macron qui continue de jouer sur les peurs et poursuit son chantage infantilisant et odieux alors que l'épidémie est saisonnière avec des variants de moins en moins dangereux».

Comme nous l'indique Pierre Laine, un des co-organisateurs de la manifestation et membre de ce même syndicat, «cette fuite en avant profite à l'industrie pharmaceutique privée».

Tout le long du parcours, le cortège exhortait les passants affairés à la course aux cadeaux de Noël à se réveiller.

Yoann Janet, une autre figure de proue du mouvement mettait en garde la population contre la mise en place de la «carte de fidélité vaccinale».

Les opposants à la vaccination et au pass sanitaire ne veulent pas être stigmatisés par les vaccinés contre le COVID-19. D'autres s'alarmaient sur le «délitement de l'hôpital».

Les manifestants se sont arrêtés aux abords de l'hypermarché Carrefour Chalon Sud.

Après de nouvelles prises de parole, les anti-pass se sont rassemblés sur le rond-point qu'ils occupent depuis quelques samedis pour un moment convivial.

Après les fêtes, les opposants à la vaccination et au pass sanitaire se retrouveront le mercredi 5 janvier sur la Place de l'Hôtel de Ville pour une agora autour d'un vin chaud et manifesteront à nouveau le samedi 8 janvier.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati