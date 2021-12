Repas de Noël pour les enfants des écoles qui déjeunent au restaurant scolaire de l’Escale de Saint Rémy.

250 enfants de la maternelle au CM2 et 20 animateurs et animatrices prennent leur repas à l’Escale lors de la pause méridienne. Ce 13 décembre 2021 les cuisiniers leur avaient concocté un menu de fêtes, un avant-goût de noël avec en entrée rillettes de saumon fumé maison sur toast brioché, ensuite suprême de poulet aux morilles et ses pommes dauphines, camembert et pour terminer bûche glacée.

A la fin du repas ce fût une véritable surprise pour les enfants quand le père noël est passé dans les salles de restauration pour leur distribuer un petit cadeau. Florence Plissonnier maire de St Rémy, Brigitte Martin adjointe et Martine Bonin responsable du centre social ont accompagné le père noël pour la distribution du verre décoré contenant des friandises. Les personnels de l’escale, les animateurs et animatrices ont eux aussi reçu le même cadeau que les enfants.

C.Cléaux