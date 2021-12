Spectacle de fin d'année au Clair Logis

Avec le concours de la Régie de quartier de l'Ouest Chalonnais et le Service Prévention spécialisée de la Sauvegarde 71, la Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups-Clair Logis a organisé son spectacle de fin d'année sur la Place Claude Monet, au cœur du Clair Logis, ce mardi 21 décembre de 15 heures à 16 heures 30.

Au programme, un concert du groupe rétro Nancy Rose et Pitt Jam, autour des classiques de Noël sauce twist, rockabilly, jazz, swing et boogie rock, avec pour finale, une version bien inspirée de l'inévitable «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey.

Un moment festif qui a fait le bonheur d'une trentaine d'enfants du quartier.

Étaient notamment présents Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées et Accompagnement du handicap, Monique Brédoire, conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Sabrina Vailleau Lanni, directrice de la Maison de quartier du Stade, Yannick Barbier, directeur de la Régie de quartier de l'Ouest Chalonnais, Corinne Bretin du Service Vie des Quartiers, Cédric Adam et Mohamed Laarichat, deux animateurs du Service Jeunesse de la Ville, et Gaëtan Delorme du Service Prévention spécialisée de la Sauvegarde 71.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati