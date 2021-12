AVIS DE DECES - Monsieur Pascal FERRARE

CHAGNY



Dominique Ferrare,

son épouse ;

Michaël et Adeline,

Stéphanie et Patrice,

Anne-Gaëlle et Guillaume,

ses enfants ;

Clémence, Lola, Jules, Samuel,

Clara, Arthur, Lou-Anne,

ses petits-enfants ;

ses frères, ses sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal FERRARE

survenu le 19 décembre 2021 à l'age de 65 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 24 décembre 2021 à 10h30 en l'église de Chagny.

Condoléances sur registre.

Pascal repose à la Maison Funéraire de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.