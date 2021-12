AVIS DE DECES - Madame Paulette BOURGEOIS née VANDROUX

LESSARD-EN-BRESSE, DEMIGNY



Michel et Anne-Marie Bourgeois,

son fils et sa belle-fille ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette BOURGEOIS

née VANDROUX

survenu le 15 décembre 2021 à l'age de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 22 décembre 2021 à 10h30 en l'église de Lessard-en-Bresse, dans l'intimité familiale.

La famille remercie l'hopital local de Chagny, le service des Chataigniers de l'EHPAD de Chagny, ainsi que Marie-Ange Chalumeau, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.