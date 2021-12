Le Débat d’orientation budgétaire de Châtenoy le Royal : Prudence, volontarisme malgré l’incertitude.

Un rapport qui part du contexte international pour redescendre jusqu’au contexte local, mettant en avant les difficultés et la période marquée par la covid 19. Au niveau local la majorité de Châtenoy veut afficher un certain dynamisme. Pour 2022 la DGF sera stable bien qu’elle ait diminué depuis plusieurs années. Elle est passée de 746,85 K€ en 2014 à 314,86 K€ en 2021 pour se stabiliser à 305 K€ en 2022. Quelques chiffres : dépenses de fonctionnement pour 2022 estimées à 6,48 M€, subvention au CCAS 600 000 €, charges de personnel estimées à 2,70 M€, 50 000€ prévus pour la mise en place des tickets restaurants et beaucoup d’incertitude sur les dépenses avec l’augmentation du coût des fluides.

La dette a diminué, elle est de 4,249 M€ au 31/12/21 au lieu de 5,040 M€ début 2021. L’encours de dette a diminué, il sera de 4 249 034,73€ au 31 décembre 21 alors qu’il était de 5 040 073,37€ au 1er janvier 21. Dans les prévisions d’investissement la commune prévoit en 2022 d’emprunter 800 000€ pour l’extension de la maison de santé.

Pascal Legoux a fait une intervention au nom du groupe d’opposition ̏Châtenoy pour la transition˝ : « Ce qui nous apparait changer dans ce DOB 2022 par rapport à celui de l’an dernier c’est qu’après avoir été prudent, sincère et ambitieux, vous allez faire preuve en 2022 de dynamisme. Finalement ce que l’on croit comprendre c’est qu’en 2020 et 2021, le budget et les orientations proposées ne l’étaient pas. Nous avons donc cherché les pistes, les marques qui pourraient refléter cette volonté. Nous concédons qu’il pourrait être attribué au projet d’extension de la maison de santé, qui apparait le projet le plus précis dans votre présentation. Vous aviez déjà expliqué dans cette enceinte les raisons de ce projet. Pour le reste des investissements, le détail des projets programmés est, pour les non-initiés, très flou. Vous parlez notamment d’un terrain multisports, nous espérons que vous pourrez préciser de quoi il est question, où se trouvera-t-il et qui pourra y avoir accès…..Mais nous aurions voulu que le programme de rénovation de l’éclairage public s’accélère et que la question des déplacements doux puisse faire l’objet d’une ambition affichée dans ce DOB. Les investissements pour les prochains véhicules auront-ils une composante électrique ? Ce type d’énergie pour des véhicules qui circulent à l’intérieur de la commune en règle générale serait approprié. Ou bien seront-ils équipés d’un dispositif permettant du carburant bioéthanol ?...... La structuration du budget 2022, tel qu’il est proposé, ne présente pas de caractéristiques innovantes. Des dépenses de fonctionnement qui sont réévaluées de 7.5% par rapport au DOB 2021 et de 15% par rapport au CA anticipé 2021. Tout ceci avant la réintégration de l’excédent en section de fonctionnement qui doit avoisiner environ 3.8 millions d’euros soit quasiment le montant du capital restant dû de l’encours de la dette. Sur l’accompagnement des associations, vous proposez une diminution des subventions, qui passent de 66 000 euros dans le DOB précédent à 63 600 euros. Nous aurions souhaité que soit envisagé un fonds de secours pour celles qui auront des difficultés après crise pour diffuser un signe fort à tous les bénévoles. »

Vincent Bergeret a répondu aux interrogations de Pascal Legoux : « Le bassin de récupération des eaux de pluie du gymnase se fera cette année (décalé avec l’implantation du réceptif du Treffort pour l’ASCR). Concernant l’isolation des bâtiments, nous continuons d’investir pour générer par la suite des économies de fonctionnement. Étude pour l’équipement de un ou deux véhicules électriques. L’augmentation sur une partie du fonctionnement concerne essentiellement l’augmentation des fluides (électricité, gaz, carburants…) le terrain multisport (concerne le terrain en enrobé derrière le gymnase que l’on souhaite complètement rénover). Concernant les associations, si une ou plusieurs d’entre elles devait rencontrer des difficultés nous serions à leur écoute pour les aider. Concernant la salle multi activité elle se fera plutôt sur la fin du mandat, la priorité pour l’année 2022 est de financer l’extension de la maison de santé pluridisciplinaire et de commencer d’étudier également le changement du terrain de foot synthétique. »

La résidence séniors fait l’objet d’un document séparé avec un encours de la dette de 2 000K€ au 1er janvier 2022 et une durée restant à courir de la dette de 25 ans (extinction de l’emprunt en 2047). Après les 2 000 000€ déjà empruntés la commune de Châtenoy a contacté 1 000 000€ en 2021 pour un versement du capital au 3 janvier 2022.

La majorité veut afficher une volonté de maintenir une stabilité des dépenses de fonctionnement, un maintien des investissements tout en stabilisant le bon niveau de la dette, avoir des ratios financiers au vert, garder une fiscalité stable et assurer un service de qualité malgré la crise covid 19.

C.Cléaux