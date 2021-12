Une année 2022 sans voeux ?

Malgré toutes les tentatives de contrecarrer la COVID 19, la situation semble se durcir partout en Europe. La France joue paradoxalement une stratégie bien différente de la plupart de nos voisins Européens au point que beaucoup s'interrogent sur l'absence de jeu collectif. Reste que pour 2022, c'est un message quelque peu anxiogène qui s'annonce pour ce début d'année, avec l'annulation de toutes les cérémonies de voeux. Un moment toujours emblématique qui marque le début de l'année. "Par souci de cohérence et d'exemplarité et afin de nous prémunir collectivement contre l'apparition de clusters qui auraient pour effet d'accélérer la propagation du virus, nous vous demandons de ne pas organiser les traditionnelles cérémonies de voeux", écrit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'adresse des Préfets et de l'ensemble des élus français. Un message qui devrait être dupliqué à l'ensemble du tissu associatif. C'est dire que l'année 2022 s'annonce sous de mauvais auspices... Espérons que l'Histoire vienne s'écrire autrement que ces mauvais présages !

Laurent Guillaumé